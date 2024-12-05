Копирайтер для Telegram-канала Breaking Asia

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка29 просмотров

Я ищу ловкого, смелого и говорящего на китайском языке копирайтера для Telegram-канала Breaking Asia.

Основные задачи включают поиск новостей из мира маркетинга, рекламы и пиара в Азии, а также чтение, перевод и оперативный рерайт новостей.

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5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
5 месяцев назад