Я ищу авторов статей и копирайтеров для создания контента по темам 1С: ИТС, сервисы и сопровождение.

Нужен автор, который будет создавать контент на страницы услуг с учетом SEO рекомендаций, писать статьи в блог на тему автоматизации и продукта, а также оформлять кейсы.

Ожидается, что автор сможет разобраться в продукте, брифовать специалистов для получения деталей кейсов и писать статьи по ТЗ от SEO специалиста.

Объемы работы: 3 статьи в месяц, 2 кейса в месяц, от 5 страниц услуг написание/рерайт.

Бюджет составляет 10 тыс. за текст.

Примеры работ обязательны.