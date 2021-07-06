Приветствую.

На ИМ на базе опенкарт установлен мегафильтр про. У всех товаров выводится опция размер матраса (в категориях, поиске и т.д.) При выборе размера матраса в фильтре этот же размер подставляется у всех товаров на странице. При переходе по пагинации - данный параметр слетает и у товаров меняется размер на другой, хотя в скрипте вроде как все прописано.

Кроме этого при переходе в товар выбранные в категории размер так же слетает.

Надо исправить данный косяк.

Цена, сроки.

Шаблон - дефолтный с незначительными изменениями. Версия осstore - 2,3