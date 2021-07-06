Доработка скрипта массового выбора параметра на OPENCART

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка544 просмотра

Приветствую.

На ИМ на базе опенкарт установлен мегафильтр про. У всех товаров выводится опция размер матраса (в категориях, поиске и т.д.) При выборе размера матраса в фильтре этот же размер подставляется у всех товаров на странице. При переходе по пагинации - данный параметр слетает и у товаров меняется размер на другой, хотя в скрипте вроде как все прописано.

Кроме этого при переходе в товар выбранные в категории размер так же слетает.

Надо исправить данный косяк.

Цена, сроки.

Шаблон - дефолтный с незначительными изменениями. Версия осstore - 2,3

Opencart
4 года назад
valdemariuses
Владимир 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

crazzz91
Сергей 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$14
1 день
Работа выполнена точно по ТЗ, качественно и очень оперативно! Однозначно рекомендую и думаю еще не раз обращусь за помощью. Спасибо!
Четко поставленная задача. Быстрая проверка и оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

crazzz91
Сергей 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Настроить автоматическую выгрузку товаров с сайта в Инстаграм аккаунт

    Требуется настроить автоматическую выгрузку товаров с сайта на Инстаграм аккаунт. В данный момент товары добавляются вручную, необходимо реализовать автоматизацию процесса с использованием платформы Joomla.

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • ТЗ на доработку модуля на сайте недвижимости

    $250

    Требуется доработка модуля "Тарифы для объявлений" на сайте недвижимости. Необходимы навыки программирования на PHP 7.1 и верстки. Код сложный, но читабельный. ТЗ предоставляется кандидатам для оценки. Оплата производится через ЮМани по факту выполнения.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание аналогичного такого сервиса

    Требуется разработать веб-сервис, аналогичный представленному. Необходимо учесть функционал и особенности оригинала. Ожидается программирование и настройка всех необходимых функций для успешной работы сервиса.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Счет-фактура в админке Opencart 2.3

    Необходимо доработать функционал админки Opencart 2.3 для печати двух счетов-фактур с разными данными. Счета должны отличаться ФИО поставщика, а также включать номер счета, дату поступления заказа, наименование, количество, цену и сумму каждой позиции, общую сумму и сумму заказа словами на украинском. Возможность формирования нескольких счетов для отмеченных заказов.

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить способ оплаты между пользователями на моем сайте.

    $40

    Требуется реализация способа оплаты между пользователями на фриланс-бирже, написанной на Django с использованием JS. Необходимо интегрировать систему Stripe для передачи денег от клиентов к фрилансерам. Оплата через PayPal не подходит, так как средства поступают только заказчику. Инструкции по интеграции Stripe доступны, но требуется помощь в реализации.

    DjangoJavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищем веб-разработчика для доработок по сайту

    Требуется веб-разработчик для преобразования сайта по продаже металлических изделий в интернет-магазин. Необходимо добавить функционал корзины, оплату и личный кабинет пользователя с историей покупок. Сайт разработан на Symfony. Обсуждение деталей с исполнителем.

    Symfony
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Подправить комментарии disqus

    Необходимо вернуть отзывы Disqus на сайте жадан.укр в разделе Отзывы клиентов после смены темы WordPress. Также требуется устранить проблему, мешающую клиентам добавлять новые отзывы. Выполните работы по восстановлению и настройке системы комментариев.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Вывести на экран точное время JS

    Разработайте веб-приложение на HTML и JavaScript для отображения точного времени с миллисекундами. При достижении порога .900000 цвет текста должен изменяться на красный, а при возвращении к .0000 — на черный. Используйте данные из API для получения актуального времени.

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт анализа сайтов через API сервиса

    Необходимо разработать скрипт для анализа сайтов с использованием API Megaindex. Скрипт должен принимать API ключ, регионы и список сайтов, а затем выводить результаты в виде таблицы с данными о видимости, позициях в поисковых системах и оценочном трафике. Возможен вывод в консоль или в формате CSV/Excel.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Реализовать верстку сайта и установку на Wordpress

    Необходимо сверстать новую версию сайта и установить её на тестовый поддомен. После тестирования и принятия, перенести новый дизайн на основной домен. Исходники для ПК и мобильной версии доступны. Подробности в техническом задании.

    Node.jsWordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад