Требуется доработка модуля "Тарифы для объявлений" на сайте недвижимости. Необходимы навыки программирования на PHP 7.1 и верстки. Код сложный, но читабельный. ТЗ предоставляется кандидатам для оценки. Оплата производится через ЮМани по факту выполнения.
Настроить автоматическую выгрузку товаров с сайта в Инстаграм аккаунт
С сайта сейчас добавляем вручную, а хотим автоматом. Настроить автоматическую выгрузку товаров с сайта в Инстаграм аккаунт. Джумла
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