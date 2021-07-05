Требуется доработка модуля "Тарифы для объявлений" на сайте недвижимости. Необходимы навыки программирования на PHP 7.1 и верстки. Код сложный, но читабельный. ТЗ предоставляется кандидатам для оценки. Оплата производится через ЮМани по факту выполнения.
Вывести на экран точное время JS
Источник данных http://worldtimeapi.org/api/timezone/Europe/Moscow
Нужно вывести точное время на весь экран (html / js)
Вывести с учетом миллисекунд .664143 при достижении порога .900000 изменить цвет на красный потом вернуть при .0000 на черный
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