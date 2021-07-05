Вывести на экран точное время JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок655 просмотров

Источник данных http://worldtimeapi.org/api/timezone/Europe/Moscow

Нужно вывести точное время на весь экран (html / js)

Вывести с учетом миллисекунд .664143 при достижении порога .900000 изменить цвет на красный потом вернуть при .0000 на черный   

HTMLJavaScript
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ArtemBA
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