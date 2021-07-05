У меня есть сайт: https://github.com/stefanspinu/temegratis - это фриланс биржа . Написан на django с чистым js. Я сделал это сам, и мне нужно, чтобы кто-то добавил способ оплаты между пользователями. На данный момент я использую PayPal, но проблема в том, что деньги получаю только я. Мне нужны чтобы фрилансеры получать деньги от клиента. Для меня лучшее, что я нашел, это: https://stripe.com/docs/connect/enable-payment-acceptance-guide. Проблема в том, что я не знаю, как это реализовать в моем проекте.