Требуется настроить автоматическую выгрузку товаров с сайта на Инстаграм аккаунт. В данный момент товары добавляются вручную, необходимо реализовать автоматизацию процесса с использованием платформы Joomla.
Добавить способ оплаты между пользователями на моем сайте.
У меня есть сайт: https://github.com/stefanspinu/temegratis - это фриланс биржа . Написан на django с чистым js. Я сделал это сам, и мне нужно, чтобы кто-то добавил способ оплаты между пользователями. На данный момент я использую PayPal, но проблема в том, что деньги получаю только я. Мне нужны чтобы фрилансеры получать деньги от клиента. Для меня лучшее, что я нашел, это: https://stripe.com/docs/connect/enable-payment-acceptance-guide. Проблема в том, что я не знаю, как это реализовать в моем проекте.
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