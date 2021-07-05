Здравствуйте!

Есть сайт по продаже металлических изделий (болты, гайки и т.д.). Сейчас он в виде каталога. Необходимо преобразовать его в интернет-магазин, т.е. добавить корзину, возможность оплаты, личный кабинет пользователя с историей покупок и т.д. Будут и другие задачи. Подробнее обсужу с потенциальным исполнителем. Сайт на Symfony.

Большая просьба, если вы уже работаете над одним или несколькими проектами и у вас есть свободных не более 1-2 часов в день, не откликаться на данное предложение. Спасибо )