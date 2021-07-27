Требуется внести правки на сайт, работающий на платформе Drupal. Необходимо разместить код Google Analytics на всех страницах, убрать якорь ссылки в меню 'Рулонные шторы', сделать возможность редактирования текста в кнопке 'Вызов замерщика', а также закрепить нижнюю часть сайта с 'Наших преимуществ'. Ожидаются периодические правки и исправления ошибок.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется оптимизировать сайт на Drupal для повышения скорости загрузки на мобильных устройствах. Необходима работа с текущими корректировками, которые вносятся ежемесячно или еженедельно. Задача включает в себя анализ и внедрение решений для улучшения производительности.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Требуется наполнить тематический форум статьями на тему IPhone. Требуется: 1.Выбрать форум 2.Зарегистрироваться 3.Внести информацию по нашему шаблону 4.Отчитаться Отчетность в удобное время. Оплата после проверки проделанной ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
4 года назад
Drupal
Четкая формулировка задачи. Быстрый прием и оплата. В общем все отлично, заказчика рекомендую!
Ответный отзыв
Обратился к Сергею за увеличением скорости сайта и некоторых технических доработок. Все сделал очень качественно, за вменяемые деньги и быстро. Учитывая что с моим движком практически ни кто не работает, а если что то делают, то получается хуже чем было) Обязательно буду обращаться за технической поддержкой только к нему. Всем рекомендую. Специалист от бога!