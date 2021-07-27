Valentin2

Валентин Valentin2

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Внести правки на сайт друпал

    Требуется внести правки на сайт, работающий на платформе Drupal. Необходимо разместить код Google Analytics на всех страницах, убрать якорь ссылки в меню 'Рулонные шторы', сделать возможность редактирования текста в кнопке 'Вызов замерщика', а также закрепить нижнюю часть сайта с 'Наших преимуществ'. Ожидаются периодические правки и исправления ошибок.

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Ускорить загрузку сайта на drupal

    Требуется оптимизировать сайт на Drupal для повышения скорости загрузки на мобильных устройствах. Необходима работа с текущими корректировками, которые вносятся ежемесячно или еженедельно. Задача включает в себя анализ и внедрение решений для улучшения производительности.

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Наполнение форума

    Здравствуйте! Требуется наполнить тематический форум статьями на тему IPhone. Требуется: 1.Выбрать форум 2.Зарегистрироваться 3.Внести информацию по нашему шаблону 4.Отчитаться Отчетность в удобное время. Оплата после проверки проделанной ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

crazzz91
Сергей 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
Ускорить загрузку сайта на drupal
Drupal
Четкая формулировка задачи. Быстрый прием и оплата. В общем все отлично, заказчика рекомендую!
Обратился к Сергею за увеличением скорости сайта и некоторых технических доработок. Все сделал очень качественно, за вменяемые деньги и быстро. Учитывая что с моим движком практически ни кто не работает, а если что то делают, то получается хуже чем было) Обязательно буду обращаться за технической поддержкой только к нему. Всем рекомендую. Специалист от бога!
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