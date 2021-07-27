Обратился к Сергею за увеличением скорости сайта и некоторых технических доработок. Все сделал очень качественно, за вменяемые деньги и быстро. Учитывая что с моим движком практически ни кто не работает, а если что то делают, то получается хуже чем было) Обязательно буду обращаться за технической поддержкой только к нему. Всем рекомендую. Специалист от бога!