Поделиться: Настройка рекламы ЯндексД., GoogleAd., FBInsta

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$130
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок331 просмотр

Добрый день !

Ищем для сотрудничества  маркетолога, директолога, таргетолога или SMM

1) Задание сделали в видео формате  (2 минуты  ) - https://youtu.be/oYnIoQ_nh9M

2) Видео-упаковка модуля - https://youtu.be/LSrrcVDIu5I

6 лет назад
Nikolay_amoCRM
Николай 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров