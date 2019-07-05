Писать отзыв в яндекс картах

$1
  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок309 просмотров

надо писать хороший отзыв в яндекс картах .для этого вы должны быть зарегистрирован в яндексе.  оплата только сбербанк  

50 руб за 1 отзыв

6 лет назад
zina22
35 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров