Создание ключевиков (поисковых слов) на 50 позиций

В приложении есть список оборудования. Нужно на каждое оборудование через wordstat добавить по 5-10 поисковиков (можно и больше, но в таком случае ключевик должен касаться исключительно моего товара с моими характеристиками). Поместить в отдельную колонку через запятую например. И в отдельную колонку добавить слова типа "купить" "цена" и минусовики.

Либо предлагайте ваши варианты.

Цель использования ключевиков – продать дорогие, но неликвидные (слабопродающиеся) позиции через тиу.ру, яндекс, гугл, Яндекс Маркет, Гугл Мерхант

В первую очередь мне это нужно на тиу.ру, где требуются ключевики для более высокой выдачи по поиску. В формате ключевых слов через запятую.

Так как позиции неликвидные (слабопродающиеся), то ключевики (возможно) нужны с как можно большим количеством запросов. Например для товара "Регулятор давления газа Gasteh тип 149bv-v/n-s DN 25 ANSI600 XL1"

запросы "Газпроммаш" и "регулятор давления газа"