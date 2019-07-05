Добрый день необходимо настроить яндекс директ, и подобрать ключи. https://proff-grup.ru 1) Регион Только Московская область 2) Тематика: электромонтажные работы; Сантехнические работы; Проектирование электрики.
Создание ключевиков (поисковых слов) на 50 позиций
В приложении есть список оборудования. Нужно на каждое оборудование через wordstat добавить по 5-10 поисковиков (можно и больше, но в таком случае ключевик должен касаться исключительно моего товара с моими характеристиками). Поместить в отдельную колонку через запятую например. И в отдельную колонку добавить слова типа "купить" "цена" и минусовики.
Либо предлагайте ваши варианты.
Цель использования ключевиков – продать дорогие, но неликвидные (слабопродающиеся) позиции через тиу.ру, яндекс, гугл, Яндекс Маркет, Гугл Мерхант
В первую очередь мне это нужно на тиу.ру, где требуются ключевики для более высокой выдачи по поиску. В формате ключевых слов через запятую.
Так как позиции неликвидные (слабопродающиеся), то ключевики (возможно) нужны с как можно большим количеством запросов. Например для товара "Регулятор давления газа Gasteh тип 149bv-v/n-s DN 25 ANSI600 XL1"
запросы "Газпроммаш" и "регулятор давления газа"
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