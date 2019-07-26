Добрый день необходимо настроить яндекс директ

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Завершен27 заявок380 просмотров

Добрый день необходимо настроить яндекс директ, и подобрать ключи. https://proff-grup.ru

1) Регион Только Московская область 

2) Тематика: электромонтажные работы; Сантехнические работы; Проектирование электрики.

6 лет назад
stanislav02
Станислав 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$100
3 дня
Всё сделал отлично
Приятный заказчик

Заявки фрилансеров

artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад