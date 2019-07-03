Организовать рекламу в Яндексе и Google

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт39 заявок415 просмотров

Нужно организовать проанализировать и улучшить продвижение в контекстной рекламе на Google и Яндекс. Также переработать рекламу в РСЯ и КМС.

Специализация мебель и аксессуары для дома.

Работаю только через безопасную сделку.

Мы нацелены на длительное сотрудничество.

6 лет назад
LuzhkoV
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров