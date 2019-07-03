Рекламная кампания для Салона красоты г. Ялта

Здравствуйте!

Салон красоты расположен в Ялте. Ищу спеца для настройки и ведения рекламной кампании.

От Вас:

1. Как специалист напишите, где лучше разместить рекламу в Крыму Яндекс или Гугл.

1.1. Сможете ли Вы настроить рекламу в Гугл в обход санкций, не получив бан и не слив бюджет.

2. Опыт работы

3. Этапы работы

4. Расценки на каждый из этапов

5. Приблизительный рекламный бюджет, который потребуется

6. Ваши Кейсы и любая другая информация, которая поможет мне понять, что Вы не сольете бюджет моего заказчика.

7. В тексте сообщения пишите "ЯЛТА". Без слова и расценок заявки не смотрю.

Всем спасибо.