Рекламная кампания для Салона красоты г. Ялта

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт19 заявок364 просмотра

Здравствуйте!

Салон красоты расположен в Ялте. Ищу спеца для настройки и ведения рекламной кампании. 

От Вас:

1. Как специалист напишите, где лучше разместить рекламу в Крыму Яндекс или Гугл.

 1.1. Сможете ли Вы настроить рекламу в Гугл в обход санкций, не получив бан и не слив бюджет. 

2. Опыт работы

3. Этапы работы

4. Расценки на каждый из этапов

5. Приблизительный рекламный бюджет, который потребуется

6. Ваши Кейсы и любая другая информация, которая поможет мне понять, что Вы не сольете бюджет моего заказчика. 

7. В тексте сообщения пишите "ЯЛТА". Без слова и расценок заявки не смотрю. 

Всем спасибо. 

6 лет назад
Weisslogia
29 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

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