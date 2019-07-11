Аудит РК в FB и Inst

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен7 заявок328 просмотров

Всем привет. Нужен специалист для аудита РК в FB и INST. Работа разовая. По результатам аудита возможно постоянное сотрудничество. От исполнителя ждем подробного отчета:

- о достоинствах и недостатках настройки наших рекламных компаний

- рекомендации по устранению недостатков

- общие рекомендации по настройке и оптимизации РК.

Наша сфера - туристический бизнес. Организация и продажа активных туров, восхождений, треккингов.

6 лет назад
roamer
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$30
1 день
Escrow
Валерий, спасибо за работу! Написал кратко, но потом ответил на все многочисленные вопросы с примерами. Продолжим работать.
Оплата в срок, всегда на связи, советую!

Заявки фрилансеров

RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
Лучший специалист контекстной рекламы апреля
#1
Контекстная реклама