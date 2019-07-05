Рекламная кампания в Я.Директ (массив дерева)

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен12 заявок389 просмотров

Детальное описание задания в Google docs 

https://docs.google.com/document/d/15Ap46SWmqgf5rAB4CMaa9wyJwQW_fGmS11uuXr3nM8k/edit?usp=sharing

6 лет назад
1stbreak
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Arjuna68
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$30
1 день
Отлично всё сделано. Рекомендую.
Чётко составленное ТЗ! Оплату получил сразу после сдачи работы! В общем приятно работать!

Заявки фрилансеров

Arjuna68
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад