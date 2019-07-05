Smm и таргетированная реклама

Для одного из наших клиентов требуется реализовать проект след содержания: настроить таргетированную рекламу в facebook, а также расширить аудиторию путем размещения контента в аккаунте. Изображения и текстовое наполнение предоставляем. Также есть дополнительная задача. Создать и раскрутить аккаунт в Instagram. Работаем по постоплате (предоплаты нет тк проект мелкий и на нем можно отработать взаимодействие). Перечисляем часть денежных средств на момент создания рекламной кампании после нашей проверки, а вторую часть через неделю после окончания рекламной кампании. (Необходимо получить отчетность по рк, провести аналитику) Готовы обсуждать совместную работу. Ориентировочный бюджет по данной задаче до 5000 руб. Возможна оплата на WMR Qiwi ЯД пластиковые карты.