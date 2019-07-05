Настройка таргета (Instagram)

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Закрыт9 заявок253 просмотра

﻿Добрый день!

На данный момент нужно сделать кейс по настройке таргетинга для инстаграмма. 

1) PDF-гайд для путешествия по Исландии. 

После путешествия по Исландии мы заморочились и создали бесплатный гайд на 20+ страниц, который позволит самостоятельно организовать путешествие в эту прекрасную страну. Хотелось бы, чтоб наш труд не остался незамеченным и гайд разошелся по увлеченной аудитории smile.gif Среди скачавших мы разыграем коробку с подарками. 

Задача - максимальное количество скачиваний гайда и подписок на аккаунт инстаграмм.

Механика получения гайда:- подписаться и поставить лайк- написать в комментарии: хочу бесплатный гайд по Исландии - и написать в Директ: готово - мы высылаем ссылку на гайд. 

Опытные специалисты, не проходите мимо! У нас ВСЕГДА много работы с рекламой, хватит на загрузку одного-двух специалистов в месяц. 

Вместе с заявкой приложите кейсы, которыми Вы гордитесь и контакты по которым с вами можно связаться. 

Будем рады и молодым, талантливым спецам с горящими глазами

6 лет назад
a4ivanov
Алекс 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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