Настройка таргета (Instagram)

﻿Добрый день!

На данный момент нужно сделать кейс по настройке таргетинга для инстаграмма.

1) PDF-гайд для путешествия по Исландии.

После путешествия по Исландии мы заморочились и создали бесплатный гайд на 20+ страниц, который позволит самостоятельно организовать путешествие в эту прекрасную страну. Хотелось бы, чтоб наш труд не остался незамеченным и гайд разошелся по увлеченной аудитории smile.gif Среди скачавших мы разыграем коробку с подарками.

Задача - максимальное количество скачиваний гайда и подписок на аккаунт инстаграмм.

Механика получения гайда:- подписаться и поставить лайк- написать в комментарии: хочу бесплатный гайд по Исландии - и написать в Директ: готово - мы высылаем ссылку на гайд.

Опытные специалисты, не проходите мимо! У нас ВСЕГДА много работы с рекламой, хватит на загрузку одного-двух специалистов в месяц.

Вместе с заявкой приложите кейсы, которыми Вы гордитесь и контакты по которым с вами можно связаться.

Будем рады и молодым, талантливым спецам с горящими глазами