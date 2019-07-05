Есть сайт по бронированию отелей. Есть рекламная компания в Яндекс Директ https://prnt.sc/nsvr67 Посадочные стр списки отелей и стр отеля пример ключей "отели в киеве", "отель александрия киев" думаю рекламная компании ...
Настройка таргета (Instagram)
Добрый день!
На данный момент нужно сделать кейс по настройке таргетинга для инстаграмма.
1) PDF-гайд для путешествия по Исландии.
После путешествия по Исландии мы заморочились и создали бесплатный гайд на 20+ страниц, который позволит самостоятельно организовать путешествие в эту прекрасную страну. Хотелось бы, чтоб наш труд не остался незамеченным и гайд разошелся по увлеченной аудитории smile.gif Среди скачавших мы разыграем коробку с подарками.
Задача - максимальное количество скачиваний гайда и подписок на аккаунт инстаграмм.
Механика получения гайда:- подписаться и поставить лайк- написать в комментарии: хочу бесплатный гайд по Исландии - и написать в Директ: готово - мы высылаем ссылку на гайд.
Опытные специалисты, не проходите мимо! У нас ВСЕГДА много работы с рекламой, хватит на загрузку одного-двух специалистов в месяц.
Вместе с заявкой приложите кейсы, которыми Вы гордитесь и контакты по которым с вами можно связаться.
Будем рады и молодым, талантливым спецам с горящими глазами
Заявки фрилансеров
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