Нужна контекстная реклама на сайт

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Закрытнет заявок133 просмотра

Добрый день. Сайт: https://xn----8sbbqc0aydmfddcz.xn--p1ai/

Нужна настройка контекстной рекламы Яндекс, Гугл и Таргета. 

Целевая аудитория - жители Санкт-Петербурга имеющие ипотеку на квартиру, либо желающие ее купить в ипотеку. 

Мы предлагаем ипотечную страховку со скидкой до 30% от предлагаемой страховыми компаниями. 

Сориентируйте, сколько будет стоить настройка и ведение кампаний. И в какие сроки готовы сделать?

Спасибо.

6 лет назад
kate-pl88
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

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