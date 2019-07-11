Настройка контекстной рекламы

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен6 заявок266 просмотров

Добрый день!Одноразовая Настройка Рекламной компании без Абонентской платы за ведение РК и без услуги сбора

данных для ключевых слов: фиксированная стоимость только за настройку компании

для двух сайтов.Первый сайт ( сфинксы) настройка только в Гугле для англоязычной и испаноязычной

аудитории, второй сайт в Гугле и в Яндексе по ретритам в латинскую америку для

русскоязычного населения. Ключевые слова и формы объявления уже готовы! Тех задание пришлю.Интересует стоимость работы и сроки. Спасибо Техническое задание по настройке контекстной рекламы:1.     Создание личного аккаунта на несколько компаний и его первичная настройка в Яндексе и в Гугле (будет в конце года еще несколько

компании присоединено вами же и нужен общий аккаунт для всех, если сработаемся).

2.     Внутри него создание:·        1 компании в гугле (для рекламы котят сфинксов) для настройки;·       1 компании и в Гугле и в Яндексе (для рекламы РЕТИРИТОВ(и в гугле и в яндексе) 3.     Настройка рекламной компании для конкретного сайта, настройка обьявления и медийно-контекстного хабанера 4.     настройка контекстной рекламы в ПОИСК ЯНДЕКС и вРЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ЯНДЕКСА (РСЯ), в том числе настройка основного объявления

(баннера Яндекс спец размещение 2 строка и бокового банера тоже)5.     Формирование семантического ядра (подборключевых слов) УЖЕ ГОТОВО, ниже есть вся информация, в том  числе форма и вид рекламы - сформированных

уникальных объявлений.6.     Выбор рекламного бюджета 300 рублей в сутки, которую вы выставляете по умолчанию ЗАПУСК не нужен, это мы сделаем САМИ.7.     Быстрая настройка контекстной рекламы в GoogleAdwords типов рекламных компаний:Показ объявлений исключительно в поисковой сети Гугл и  его партнеров 8.     Выставлять рекламу везде только по ТОЧНОМУ СООТВЕСТВИЮ слова или фразы, указанной ниже в

ключевых словах 9.     Связать аккаунты Google AdWords и GoogleAnalytics для сайта Сфинксы коты и для сайта ретриты. 10.  Связать сайт ретриты с яндекс метрика и яндкс директ.

Google Ads
6 лет назад
rinovo
43 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

yakushevms
Максим 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$70
3 дня
Escrow
Большое спасибо за выполненный заказ! Максим - прекрасный специалист. С работой справился быстро и качественно. Его советы очень помогли сделать нашу рекламную компанию более продуктивной и менее затратной. Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую Максима как классного специалиста. Удачи вам, Максим. И до новых встреч. Теперь по рекламе - только к вам!
Екатерина образцовый заказчик) Детально прописанное ТЗ, быстрое согласование этапов работы, моментальная оплата. Рекомендую Екатерину и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

yakushevms
Максим 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад