Есть сайт по бронированию отелей. Есть рекламная компания в Яндекс Директ https://prnt.sc/nsvr67 Посадочные стр списки отелей и стр отеля пример ключей "отели в киеве", "отель александрия киев" думаю рекламная компании ...
Настройка контекстной рекламы
Добрый день!Одноразовая Настройка Рекламной компании без Абонентской платы за ведение РК и без услуги сбора
данных для ключевых слов: фиксированная стоимость только за настройку компании
для двух сайтов.Первый сайт ( сфинксы) настройка только в Гугле для англоязычной и испаноязычной
аудитории, второй сайт в Гугле и в Яндексе по ретритам в латинскую америку для
русскоязычного населения. Ключевые слова и формы объявления уже готовы! Тех задание пришлю.Интересует стоимость работы и сроки. Спасибо Техническое задание по настройке контекстной рекламы:1. Создание личного аккаунта на несколько компаний и его первичная настройка в Яндексе и в Гугле (будет в конце года еще несколько
компании присоединено вами же и нужен общий аккаунт для всех, если сработаемся).
2. Внутри него создание:· 1 компании в гугле (для рекламы котят сфинксов) для настройки;· 1 компании и в Гугле и в Яндексе (для рекламы РЕТИРИТОВ(и в гугле и в яндексе) 3. Настройка рекламной компании для конкретного сайта, настройка обьявления и медийно-контекстного хабанера 4. настройка контекстной рекламы в ПОИСК ЯНДЕКС и вРЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ЯНДЕКСА (РСЯ), в том числе настройка основного объявления
(баннера Яндекс спец размещение 2 строка и бокового банера тоже)5. Формирование семантического ядра (подборключевых слов) УЖЕ ГОТОВО, ниже есть вся информация, в том числе форма и вид рекламы - сформированных
уникальных объявлений.6. Выбор рекламного бюджета 300 рублей в сутки, которую вы выставляете по умолчанию ЗАПУСК не нужен, это мы сделаем САМИ.7. Быстрая настройка контекстной рекламы в GoogleAdwords типов рекламных компаний:Показ объявлений исключительно в поисковой сети Гугл и его партнеров 8. Выставлять рекламу везде только по ТОЧНОМУ СООТВЕСТВИЮ слова или фразы, указанной ниже в
ключевых словах 9. Связать аккаунты Google AdWords и GoogleAnalytics для сайта Сфинксы коты и для сайта ретриты. 10. Связать сайт ретриты с яндекс метрика и яндкс директ.
Выбранный исполнитель
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