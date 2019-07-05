Настроить Яндекс и Гугл сервисы для рекламы и продвижения лендинга.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт18 заявок232 просмотра

Консультировать при разработке Лендинга. Настроить рекламу для Лендинга. Тема: WEB-разработка и дизайн+ мобильные приложения. Возможно долгосрочное сотрудничество если удовлетворит качество работы.

6 лет назад
guest_15610567577751
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров