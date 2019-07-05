Разработать Яндекс Директ под ремонт квартир под ключ

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Закрыт33 заявки363 просмотра

Необходимо разработать кампании в Яндекс Директ по тематике ремонту квартир под ключ. Посадочная страница есть.

Важные моменты:

  • Уметь настраивать как поиск так и РСЯ (специалисты только по РСЯ не интересуют).
Присылайте Ваши предложения. 
6 лет назад
SevenShots63
Руслан 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров