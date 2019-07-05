Добрый день необходимо настроить яндекс директ, и подобрать ключи. https://proff-grup.ru 1) Регион Только Московская область 2) Тематика: электромонтажные работы; Сантехнические работы; Проектирование электрики.
Разработать Яндекс Директ под ремонт квартир под ключ
Необходимо разработать кампании в Яндекс Директ по тематике ремонту квартир под ключ. Посадочная страница есть.
Важные моменты:
- Уметь настраивать как поиск так и РСЯ (специалисты только по РСЯ не интересуют).
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