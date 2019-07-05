Необходимо скопировать директ из одного кабинета в другой

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт4 заявки214 просмотров

Имеется два кабинета в директе под управлением рекламного агентства.

Необходимо сегодня перенести все компании с объявлениями из 2 кабинетов в один новый

Нужно сделать сегодня, наверное проще всего сделать это через командер.

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6 лет назад
s-iweb
43 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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