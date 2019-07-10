Интересует рекламная кампания в Яндекс Директ Тема кондиционеры и установка кондиционеров Интересует стоимость настройки с составлением рекламной кампании, и сколько времени для этого нужно. Поиск, РСЯ, ретаргетинг
Нужно сделать читабельные заголовки для объявлений в ЯДирект
Добрый день.
Задача:
Есть ключевые фразы для Директа и Гугла.
Нужно сделать из них читабельные и понятные заголовки для объявлений.
Длинна заголовка 30 симв.!!!
Имена собственные с большой буквы.
Бренды - все буквы прописные.
Где мало символов, добавляем: интернет-магазин, со скидкой, недорого, купить
Слово «цена» заменяем на «недорого»
Количество фраз: 850шт
Сроки: 24 часа
Тестовое задание.
Написать заголовки к этим фразам:
входные двери спб форпост
Дверь ferroni
Скидка входная дверь
входные двери спб доставка
Стоимость входная дверь
Доставка входная дверь
Акция входная дверь
входные двери спб акция
купить дверь магазин
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