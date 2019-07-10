Нужно сделать читабельные заголовки для объявлений в ЯДирект

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок294 просмотра

Добрый день. 

Задача: 

Есть ключевые фразы для Директа и Гугла. 

Нужно сделать из них читабельные и понятные заголовки для объявлений. 

Длинна заголовка 30 симв.!!!

Имена собственные с большой буквы. 

Бренды - все буквы прописные. 

Где мало символов, добавляем: интернет-магазин, со скидкой, недорого, купить

Слово «цена» заменяем на «недорого»

Количество фраз: 850шт

Сроки: 24 часа

Тестовое задание. 

Написать заголовки к этим фразам:

входные двери спб форпост

Дверь ferroni

Скидка входная дверь

входные двери спб доставка

Стоимость входная дверь

Доставка входная дверь

Акция входная дверь

входные двери спб акция

купить дверь магазин

6 лет назад
ivanov_alexey1
Алексей 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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