Настроить рекламу в инстаграм (таргетинг + ретаргетинг)

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Закрыт11 заявок432 просмотра

Настроить рекламу в инстаграм (таргетинг + ретаргетинг)

Тематика: матрасы, наматрасники и мебель для спальни

Настроить рекламу чтобы от неё была польза, конечная цель это узнаваемость бренда + увеличение продаж

жду предложения по сроком и цене

6 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров