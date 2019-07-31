Создание рекламной кампании Яндекс Директ

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Завершен30 заявок422 просмотра

Интересует рекламная кампания в Яндекс Директ

Тема кондиционеры и установка кондиционеров

Интересует стоимость настройки с составлением рекламной кампании, и сколько времени для этого нужно.

Поиск, РСЯ, ретаргетинг

6 лет назад
arayr
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

webRoman777
Роман 
41 год
8 лет в сервисе
Был
19 часов назад
6 лет назад
$110
9 дней
Выполнен оптимизация рекламной кампании яндекс, добавлены новые ключевые слова убраны пустые показы и объявления с стр менее 1 % переделаны.
Закаре отличный специалист в своей нише, оказывает полезные услуги!

Заявки фрилансеров

webRoman777
Роман 
41 год
8 лет в сервисе
Был
19 часов назад
6 лет назад