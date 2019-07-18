Нужно проанализировать настройку яндекс.директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен27 заявок566 просмотров

Суть такая, что показы в рекламе идут, клики идут. Нет заказов.

Нужно проанализировать настройку рекламной кампании в директе, дать рекомендации по сайту. Что исправить, что улучшить, что добавить. Предлагайте свою цену за консультацию.

6 лет назад
lenabelyavskaya
Елена 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

e_dgtl
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Обратилась за помощью в анализе сайта и рекламной компании Яндекс. Спасибо, Дмитрий! Это самый доступный и понятный анализ, который я видела! Главное, что наглядно все показали и прокомментировали! Рекомендую!
Благодарю вас, Елена! Было удовольствие иметь с вами дело!

Заявки фрилансеров

e_dgtl
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
6 лет назад