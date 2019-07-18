В приложении есть список оборудования. Нужно на каждое оборудование через wordstat добавить по 5-10 поисковиков (можно и больше, но в таком случае ключевик должен касаться исключительно моего товара с моими характеристиками). Поместить в отдельную колонку ...
Нужно проанализировать настройку яндекс.директ
Суть такая, что показы в рекламе идут, клики идут. Нет заказов.
Нужно проанализировать настройку рекламной кампании в директе, дать рекомендации по сайту. Что исправить, что улучшить, что добавить. Предлагайте свою цену за консультацию.
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