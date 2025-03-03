Требуется разработать скрипт для подмены номера телефона на сайте Joomla версии 3.10, основываясь на utm-метке utm_source=yandex. Скрипт должен корректно работать с источником Яндекс Директ, обеспечивая автоматическую подмену номера при переходе с указанного источника.
Доработка MODX
Задача:
Необходимо реализовать функционал добавления дополнительных товаров (добавок) к основным товарам в интернет-магазине. Добавки должны быть привязаны к конкретным товарам через админ-панель, а также отображаться и выбираться в корзине и заказе.
Основные требования:
Админ-панель:
В карточке товара должен быть раздел для добавления возможных добавок (дополнительных товаров).
Добавки должны быть привязаны к конкретным товарам.
Корзина:
В корзине к каждому товару должны отображаться возможные добавки, которые можно выбрать (например, через кнопки "+" или "-").
Добавки должны отображаться как часть основного товара в корзине.
Заказ:
В заказе добавки должны быть указаны как часть позиции основного товара.
Добавки должны учитываться в стоимости заказа.
Технические детали:
Необходимо обеспечить корректное отображение и работу добавок на всех этапах: от выбора в карточке товара до формирования заказа.
Пишите примерную цену и сроки.
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