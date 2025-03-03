Задача:

Необходимо реализовать функционал добавления дополнительных товаров (добавок) к основным товарам в интернет-магазине. Добавки должны быть привязаны к конкретным товарам через админ-панель, а также отображаться и выбираться в корзине и заказе.

Основные требования:

Админ-панель:

В карточке товара должен быть раздел для добавления возможных добавок (дополнительных товаров).

Добавки должны быть привязаны к конкретным товарам.

Корзина:

В корзине к каждому товару должны отображаться возможные добавки, которые можно выбрать (например, через кнопки "+" или "-").

Добавки должны отображаться как часть основного товара в корзине.

Заказ:

В заказе добавки должны быть указаны как часть позиции основного товара.

Добавки должны учитываться в стоимости заказа.

Технические детали:

Необходимо обеспечить корректное отображение и работу добавок на всех этапах: от выбора в карточке товара до формирования заказа.

Пишите примерную цену и сроки.