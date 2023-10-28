UX/UI дизайнер
Добрый день! Меня зовут Анна и я дизайнер интерфейсов. Мой опыт более 2-х лет. Работаю с Figma, Tilda, Photoshop.
Провожу глубинный анализ конкурентов, ЦА, составляю CJM.
Составляю прототипы, вайрфреймы, работаю с гайдлайнами.
Верстаю сайты на Tilda, подключаю анимацию.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Приложение для водителейнет просмотров
- Баннеры для репетиров2 просмотра
- Сайт в рамках челленджа Tilda school #1нет просмотров
- Сайт для психологанет просмотров
- Книжный магазин1 просмотр
- Мой сайт портфолио1 просмотр
Дизайн сайтов
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$10/час
от $100от 2 дней
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