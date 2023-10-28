Annakolyasnikova

Анна Колясникова Annakolyasnikova

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UX/UI дизайнер

Добрый день! Меня зовут Анна и я дизайнер интерфейсов. Мой опыт более 2-х лет. Работаю с Figma, Tilda, Photoshop.

Провожу глубинный анализ конкурентов, ЦА, составляю CJM.

Составляю прототипы, вайрфреймы, работаю с гайдлайнами.

Верстаю сайты на Tilda, подключаю анимацию.

Портфолио

Дизайн сайтов
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$10/час
от $100от 2 дней
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