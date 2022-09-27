Создание 6 уникальных дизайнов этикеток для вина и коньяка. Этикетки будут выполнены на самоклеющейся глянцевой бумаге размером 8x11 см с полукруглой верхней частью. Каждая этикетка должна содержать место для ручного указания крепости, объема, года производства и винодела. Дизайн включает рисованные персонажи, герб с названием и особые нюансы для каждого варианта.
Дизайн листовки для отзывов
Продающий дизайн листовки для оставления отзывов на WB и озон
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