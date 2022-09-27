Дизайн листовки для отзывов

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Завершен14 заявок302 просмотра

Продающий дизайн листовки для оставления отзывов на WB и озон

3 года назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранные исполнители

Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
$12
1 день
Все отлично! Спасибо за работу! Рекомендую!
Всё хорошо, рекомендую!
tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
$20
2 дня
Все отлично! Надежда отлично справилась с дизайном листовок! Рекомендую!
Отличный, отзывчивый заказчик, однозначно рекомендую. Спасибо за интересный проект

Заявки фрилансеров

Алиса
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 отзывов
3 года назад
Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Яна
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
49 отзывов
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
163 отзыва
3 года назад
Наталья
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кристина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
5 отзывов
3 года назад
Станислав
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
201 отзыв
3 года назад
#1
Дизайн продукции
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
20 часов назад
447 отзывов
3 года назад
tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
78 отзывов
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
257 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции

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