Дизайн картинок поздравлений

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт16 заявок387 просмотров

Есть 21 праздник в таблице. Нужно создать поздравления.

Компания занимается продажей запчастей для строительной спец.техники.

Основные цвета

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3 года назад
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