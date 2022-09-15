Необходимо разработать дизайн 2-3 картинок для карточки товара Маска для волос Londa Visible Repair на платформе Wildberries. Образцы дизайна можно изучить у конкурентов на маркетплейсах. Ожидается профессиональный и привлекательный дизайн, соответствующий стандартам платформы.