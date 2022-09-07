Дизайн упаковки спрея для носа

Нужно придумать дизайн упаковки для назального бактерицидного спрея. Это лекарственное средство для взрослых и детей. Нужны 5 концепций. Шаблон уже есть, нужно показать в 3д фэйс пачки и этикетки. Нужна только концепция в виде изображения, подготовкой макета развертки для регистрации и печати продукта займется штатный дизайнер.

Детали отдельным письмом.