Требуется оперативная разработка индивидуального дизайна визиток для строительной компании. Использовать логотип, брендбука нет. Ожидается креативный подход и соответствие профессиональному стилю.
Макет для рассылки в Инстаграм
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