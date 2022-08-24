Разработать дизайн наклейки на стакан (свеча). СКЕТЧ РИСУНОК

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  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок412 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать дизайн наклейки на стакан (свеча) 3 вида

Размер: длина 7 см, ширина 6,5 см.

Потребуется сектч рисунок (растения), текст.

Пример смотрите архив "свечи пример".

Пример скетча - "растения пример"

Всю другую инфу скину при выборе дизайнера.

Желательно на длительное сотрудничество, в будущем потребуются еще дизайны.

3 года назад
Jullia90
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