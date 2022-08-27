Разработать индивидуальный дизайн визиток для строительной компании

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Завершен21 заявка305 просмотров

Оперативно разработать дизайн визиток для строительной компании. 

Брендбука нет, есть логотип.

3 года назад
guest_16614078360008
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

art_ether
Артём 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$5
2 дня
Благодарю за профессионально выполненный заказ раньше установленных сроков, за рекомендательную, вежливую коммуникацию, оперативное внесение правок, Отдельная благодарность за человечность, и то, что пошёл навстречу, прислав исходники до возможности проведения оплаты в нынешних условиях, ЧТО ОЧЕНЬ УСЛОЖНЯЕТ РАБОТУ В ЦЕЛОМ! С радостью продолжу работу с Артемом по другим вопросам, когда найду возможность проведения оплаты.
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