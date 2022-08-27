Благодарю за профессионально выполненный заказ раньше установленных сроков, за рекомендательную, вежливую коммуникацию, оперативное внесение правок, Отдельная благодарность за человечность, и то, что пошёл навстречу, прислав исходники до возможности проведения оплаты в нынешних условиях, ЧТО ОЧЕНЬ УСЛОЖНЯЕТ РАБОТУ В ЦЕЛОМ! С радостью продолжу работу с Артемом по другим вопросам, когда найду возможность проведения оплаты.