Наклейка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт10 заявок708 просмотров
#1$30

Необходимо сделать макет Наклейки к 1 сентября. 

В ней должен быть кленовый лист, текст «1 сентября» 

наше название «База цветов «Рускус»

если не вмешается то просто «Рускус»

адрес 

Машиностроительная, 6

телефон +7 904 767 22 22 

Пример скинул, вместо колокольчика кленовый лист, можно проявить фантазию

и что то своё 

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solovev25
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