Розробити макет каталогу

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Закрыт14 заявок304 просмотра

Є 100 одиниць товару, різних продуктових фірм 

потрібно зробити каталог(презентер) 

Виглядати повино так: на кожній сторінці фото продукції( по 4шт)

назва товару і до якої категорії він відноситься

Важливо: фото товарів немає потрібно буде шукати в інтернеті(я з цим допоможу)

3 года назад
guest_16615977720689
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Заявки фрилансеров

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Дизайн продукции
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