Требуется разработать дизайн коробки, связанный с картой и путешествиями. Упаковка должна быть премиальной, экологичной и минималистичной, с возможностью уместить всю необходимую информацию.
Розробити макет каталогу
Є 100 одиниць товару, різних продуктових фірм
потрібно зробити каталог(презентер)
Виглядати повино так: на кожній сторінці фото продукції( по 4шт)
назва товару і до якої категорії він відноситься
Важливо: фото товарів немає потрібно буде шукати в інтернеті(я з цим допоможу)
Заявки фрилансеров
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