Обложка Книги

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт18 заявок503 просмотра

Необходимо создать качественную  обложку Книги с элементами рисунка 

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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Дизайн продукции
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Евгения
 
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#1
Дизайн продукции
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