Необхідно розробити проекти аксесуарів для човнів для подальшого виробництва. Включає визначення матеріалів та технології виготовлення. Заплановано близько 50 різних виробів. Подайте ідеї та можливі фото аналогічних виробів.
Оформить карточку товара на Wildberries
Здравствуйте!
Ищу с опытом человека, кто поможет оформить карточку товара для Wildberries. Товар из раздела "хозтовар"
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