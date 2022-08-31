Оформить карточку товара на Wildberries

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт24 заявки430 просмотров

Здравствуйте!

Ищу с опытом человека, кто поможет оформить карточку товара для Wildberries. Товар из раздела "хозтовар"

3 года назад
jaameliaa
Джамиля 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алена
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
44 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Кристина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
5 отзывов
3 года назад
Иван
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Степан
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Константин
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Эльнура
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Милена
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
16 часов назад
106 отзывов
3 года назад
Ксения
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Наталья
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Зарина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
17 отзывов
3 года назад
Алеся
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Яна
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Павел
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
26 отзывов
3 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
333 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Проектування аксесуарів для човнів

    Необхідно розробити проекти аксесуарів для човнів для подальшого виробництва. Включає визначення матеріалів та технології виготовлення. Заплановано близько 50 різних виробів. Подайте ідеї та можливі фото аналогічних виробів.

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Розробити макет каталогу

    Необхідно створити макет каталогу для 100 одиниць товару різних фірм. На кожній сторінці має бути по 4 фото продукції, назва товару та категорія. Фото потрібно буде шукати в інтернеті, допомога буде надана.

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать дизайн коробки

    Требуется разработать дизайн коробки, связанный с картой и путешествиями. Упаковка должна быть премиальной, экологичной и минималистичной, с возможностью уместить всю необходимую информацию.

    Дизайн продукции21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать макет листовки

    $10

    Необходимо разработать макет листовки для танцевального коллектива. Важно учесть расположение фото и обеспечить привлекательный дизайн. Ожидается креативный подход к оформлению.

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наклейка

    $30

    Требуется разработать макет наклейки к 1 сентября с изображением кленового листа и текстом '1 сентября'. Включить название 'База цветов «Рускус»' или просто 'Рускус'. Адрес: Машиностроительная, 6. Проявите креативность в дизайне.

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Макет для рассылки в Инстаграм

    $4

    Требуется разработать макет продающего поста для Instagram, рекламирующего вакансию мастера ногтевого сервиса в студию красоты. Учитывайте стиль и требования к дизайну для привлечения целевой аудитории.

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать индивидуальный дизайн визиток для строительной компании

    Требуется оперативная разработка индивидуального дизайна визиток для строительной компании. Использовать логотип, брендбука нет. Ожидается креативный подход и соответствие профессиональному стилю.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оформить меню

    Необходимо оформить меню, включающее ингредиенты блюд и барную карту. Требуется создать читабельный дизайн на двух языках: русском и английском. Уделить внимание визуальной привлекательности и удобству восприятия информации.

    Дизайн продукции29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать дизайн наклейки на стакан (свеча). СКЕТЧ РИСУНОК

    Требуется разработать дизайн наклейки на стакан (свеча) в трех вариантах. Размер наклейки 7 см на 6,5 см. Необходим скетч с растениями и текстом. Примеры для вдохновения предоставлены. Рассматривается возможность длительного сотрудничества для создания дополнительных дизайнов.

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    3 года назад