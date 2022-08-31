Требуется разработать дизайн наклейки на стакан (свеча) в трех вариантах. Размер наклейки 7 см на 6,5 см. Необходим скетч с растениями и текстом. Примеры для вдохновения предоставлены. Рассматривается возможность длительного сотрудничества для создания дополнительных дизайнов.