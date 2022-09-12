Повторить дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки171 просмотр

Добрый день, 

Нужно с картинки 1:1 сделать векторный дизайн 50х50 см

От вас:

- цена 

- срок (желательно 1-3 дня) 

3 года назад
Melnychuk
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
Все отлично, рекомендую
Очень уважительное общение, было приятно посотрудничать, надеюсь, еще поработаем)

Заявки фрилансеров

Катерина
 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
64 отзыва
3 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
3 года назад
maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
58 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн упаковки спрея для носа

    Требуется разработать 5 концепций дизайна упаковки для назального бактерицидного спрея. Необходимо представить фэйс пачки и этикетки в 3D. Шаблон уже готов, макет развертки для регистрации и печати будет подготовлен штатным дизайнером.

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обложка Книги

    Требуется разработать качественную обложку для книги с использованием элементов рисунка. Ожидается креативный подход и внимание к деталям для создания привлекательного дизайна продукции.

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформить карточку товара на Wildberries

    Требуется помощь в оформлении карточки товара для платформы Wildberries в категории 'хозтовары'. Ищется опытный специалист по дизайну, который сможет создать привлекательное и информативное представление товара.

    Дизайн продукции24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Проектування аксесуарів для човнів

    Необхідно розробити проекти аксесуарів для човнів для подальшого виробництва. Включає визначення матеріалів та технології виготовлення. Заплановано близько 50 різних виробів. Подайте ідеї та можливі фото аналогічних виробів.

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Розробити макет каталогу

    Необхідно створити макет каталогу для 100 одиниць товару різних фірм. На кожній сторінці має бути по 4 фото продукції, назва товару та категорія. Фото потрібно буде шукати в інтернеті, допомога буде надана.

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать дизайн коробки

    Требуется разработать дизайн коробки, связанный с картой и путешествиями. Упаковка должна быть премиальной, экологичной и минималистичной, с возможностью уместить всю необходимую информацию.

    Дизайн продукции21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать макет листовки

    $10

    Необходимо разработать макет листовки для танцевального коллектива. Важно учесть расположение фото и обеспечить привлекательный дизайн. Ожидается креативный подход к оформлению.

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наклейка

    $30

    Требуется разработать макет наклейки к 1 сентября с изображением кленового листа и текстом '1 сентября'. Включить название 'База цветов «Рускус»' или просто 'Рускус'. Адрес: Машиностроительная, 6. Проявите креативность в дизайне.

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    3 года назад