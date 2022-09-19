Дизайн визитки и обложки книги

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Завершен22 заявки355 просмотров

Добрый день.

Необходимо сделать дизайн визитки и потом обложку для электронной книги.

3 года назад
Oskar2000
Аскар 
32 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sasha_algasov
21 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$12
2 дня
Александр, быстро и качественно все исполнил. Понял с полуслова то, что я хотел увидеть на финальном экземпляре визитной карточки. Рекомендую! Отличный исполнитель!
Отличный заказчик, очень открыт и дружелюбен в общении! Чётко и понятно ставит задачу, однозначно рекомендую к сотрудничеству!)

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