Требуется разработать дизайн магнитов на холодильник с учетом предоставленной общей информации. Дизайн должен быть гармоничным и современным, чтобы привлечь внимание и подчеркнуть уникальность продукции.
Разработка дизайна меню в кальян бар.
Нужен человек, который нарисует меню для кальян-бара с едой. Нужен не просто дизайнер, а дизайнер меню, который уже рисовал нечто подобное и знает всю кухню менюшек. Спасибо за пониманием.
3 страницы скорее всего.
- еда
- алкогольное
- напитки
Меню будет трехстраничное.
- Темная сторона для лого и названия/информации о баре/отзывы
- светлая для меню, но можно поиграться будет и с темным стилем
Хотим сделать не нагромажденное меню в минимализме без фото блюд.
Шрифты не прописные для меню использовать. Подобрать несколько крутых иконок в одном стиле для обозначения "ХИТ" в меню, "перчик" для острых блюд и так далее по ТЗ.
Логотип барного и меню с едой возможно соединить таким образом вилкой и бокалом когда лежат вместе. (если получится красиво сделать в минимализме). В примере есть двухстраничное меню где соединяется воедино рисунок.
Лого указан как пример, если найдете место по лучше для него, то не против будем.
Также прикрепили меню в pdf, которое нам в типографии нарисовали (хотелось бы в 10 раз лучше)
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