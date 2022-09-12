Нужен человек, который нарисует меню для кальян-бара с едой. Нужен не просто дизайнер, а дизайнер меню, который уже рисовал нечто подобное и знает всю кухню менюшек. Спасибо за пониманием.

3 страницы скорее всего.

- еда

- алкогольное

- напитки

Меню будет трехстраничное.

- Темная сторона для лого и названия/информации о баре/отзывы

- светлая для меню, но можно поиграться будет и с темным стилем

Хотим сделать не нагромажденное меню в минимализме без фото блюд.

Шрифты не прописные для меню использовать. Подобрать несколько крутых иконок в одном стиле для обозначения "ХИТ" в меню, "перчик" для острых блюд и так далее по ТЗ.

Логотип барного и меню с едой возможно соединить таким образом вилкой и бокалом когда лежат вместе. (если получится красиво сделать в минимализме). В примере есть двухстраничное меню где соединяется воедино рисунок.

Лого указан как пример, если найдете место по лучше для него, то не против будем.

Также прикрепили меню в pdf, которое нам в типографии нарисовали (хотелось бы в 10 раз лучше)