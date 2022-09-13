Дизайн 2-3 картинок карточки товара (Wildberries), маска для волос

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт33 заявки365 просмотров

Задача в следующем: есть товар - Маска для волос londa, нужно оформить дизайн карточки (сделать 2-3 картинки).

Образцы можно посмотреть у конкурентов на маркетплейсах

товар: londa visible repair

Пока одна карточка, будут еще.

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