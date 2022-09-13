Требуется разработка трехстраничного меню для кальян-бара с акцентом на минимализм. Меню должно включать разделы: еда, алкогольные напитки и безалкогольные напитки. Необходимо использовать несостоящие шрифты, добавить иконки для выделения
Дизайн 2-3 картинок карточки товара (Wildberries), маска для волос
Задача в следующем: есть товар - Маска для волос londa, нужно оформить дизайн карточки (сделать 2-3 картинки).
Образцы можно посмотреть у конкурентов на маркетплейсах
товар: londa visible repair
Пока одна карточка, будут еще.
Заявки фрилансеров
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