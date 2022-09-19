Требуется разработка дизайна картинок поздравлений для 21 праздника. Основные цвета: FFDD00, FCFEFF, 000000. Заказ ориентирован на компанию, занимающуюся продажей запчастей для строительной спецтехники.
Разработка дизайна этикеток для вина по ТЗ
1. Дизайн будет наносится на самоклеющуюся глянцевую бумагу размером 8 на 11 см (в верхней точке). Верх этикетки сделан полукругом, в верхней точке герб (в приложении), если будут другие предложения, вэлком.
2. Всего будет 6 разных дизайнов (5 вариантов вин и 1 коньяк).
3. На каждом варианте этикетки должно быть место для указания вручную:
1) Крепость
2) Объём
3) Год производства
4) Винодел
4. Двигаемся по этапам, рисуем 1, согласовываем общую концепцию, далее также по одной принимаем.
5. Под гербом золотыми буквами rafale de vent "название".
6. Все персонажи рисованные, но для взрослой аудитории, в случае женских – принцессы, в случае мужских – рыцарь или принц
7. Герб из приложения необходимо обновить до современных цветовых решений и помимо использования в этикетке, приложить отдельным файлом в png
8. Нюансы на этикетках:
1) Rafale de vent rouge. На этикетке обязательно красный виноград и персонаж мужского пола
2) Rafale de vent rouge. На этикетке обязательно персонаж женского пола и вишня
3) Rafale de vent rose. На этикетке обязательно яблоки и персонаж мужского пола
4) Rafale de vent rose. На этикетке обязательно персонаж женского пола и малина (возможно в лукошке)
5) Rafale de vent blanc. На этикетке обязательно белый виноград и персонаж мужского пола
6) Rafale de vent fort. На этикетке дракон расцветки, которая будет подходить больше всего, выдыхающий огонь.
Заявки фрилансеров
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