Необходимо сделать прототип (он же мокап) лендинга на 3-4 экрана и написать продающий текст для данного лендинга. Тематика лендинга - продажа стройматериалов (точнее конкретизирую в личку тем кто откликнется), для изучения и ловли вдохновения ...
Контент-план для Instagram аккаунта
Добрый день. Требуется создать контент-план для Instagram аккаунта.
Оставляйте примеры и стоимость за неделю - месяц.
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