Сделать прототип/мокап на лендинг (3-4 экрана) и написать текст.

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт21 заявка329 просмотров

Необходимо сделать прототип (он же мокап) лендинга на 3-4 экрана и написать продающий текст для данного лендинга. 

Тематика лендинга - продажа стройматериалов (точнее конкретизирую в личку тем кто откликнется), для изучения и ловли вдохновения есть сайт производителя продаваемых стройматериалов и пара сайтов конкурентов. 

Пишите в проект Ваши предложения и  ссылки на подобные работы.

6 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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