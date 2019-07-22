Сделать прототип/мокап на лендинг (3-4 экрана) и написать текст.

Необходимо сделать прототип (он же мокап) лендинга на 3-4 экрана и написать продающий текст для данного лендинга.

Тематика лендинга - продажа стройматериалов (точнее конкретизирую в личку тем кто откликнется), для изучения и ловли вдохновения есть сайт производителя продаваемых стройматериалов и пара сайтов конкурентов.

Пишите в проект Ваши предложения и ссылки на подобные работы.