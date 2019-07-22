Добрый день Ищем одного исполнителя по написанию статей на сайт - https://pcmeb.ru/articles/ Все статьи должны быть уникальны и оптимизированы + с картинками Основные тематики: Как выбрать диван ...
Контент для лендинга геймерской тематики
Создан дизайн сайта, есть логические блоки.
Проект геймерской тематики.
Сайт http://968920.citymoto.web.hosting-test.net/
Нужно под блоки прописать контент. Есть структура контента на англиском с ресёрча конкурентов.
Предпочтение отдаётся специалистам которые имели опыт работы с киберспортом, сами играли в игры, и был похожий опыт наполнения сайтов.
Выбранный исполнитель
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