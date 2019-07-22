Контент для лендинга геймерской тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен5 заявок286 просмотров

Создан дизайн сайта, есть логические блоки.

Проект геймерской тематики.

Сайт http://968920.citymoto.web.hosting-test.net/

Нужно под блоки прописать контент. Есть структура контента на англиском с ресёрча конкурентов.

Предпочтение отдаётся специалистам которые имели опыт работы с киберспортом, сами играли в игры, и был похожий опыт наполнения сайтов.

6 лет назад
Kol9dyn
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$30
3 дня
Escrow
Елена хорошо выполнила свою работу, текста написаны с энтузиазмом. Все прошло быстро и качественно, контентом доволен.
Николай невероятно позитивный и простой человек. Задачу ставит чётко, детально описывает нюансы и тонкости. Ещё и повозился с оплатой по моей просьбе. Огромное человеческое спасибо вам!)

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад

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