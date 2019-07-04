Разработка прототипа и написание текстов для Landing Page

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  2. Продающие тексты
Закрыт8 заявок291 просмотр

Нужно написать текста и разработать структуру Landing page, сделать прототип.

тематика: изготовление и монтаж перегородок.

в лендинге будет примерно 8-10 блоков. 

разработку САЙТ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!! ТОЛЬКО ПРОТОТИПЫ!!!

я веб-дизайнер, и иногда мне в проекты нужны люди которые умеют писать хорошие текста и делать прототипы

6 лет назад
J93
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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