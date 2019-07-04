Нужно написать продающую статью на тему Эмалированная кружка с фото. Ключи: эмалированная кружка, купить эмалированную кружку. Уникальность 100%, вода 30.
Написать 5 текстов
Добрый день!Нужно написать 5 уникальных текстов на русском языке по 2000 знаков каждый на заданную тему. 1000 знаков = 60 руб.Проверка через сервис text.ru. Уникальность 90-100%В дальнейшем также постоянно заказ текстов.Данный заказ вне системы заказывать не буду.
Заявки фрилансеров
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