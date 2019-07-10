Копирайтер-прототипист

Для создания сайта нужен копирайтер, который умеет писать продающие тексты и сделать прототип.

Есть структура сайта (из каких разделов будет состоять сайт) и есть примерные тексты на сайт, в том числе для страницы Франшиза, которые нужно доработать/улучшить/добавить продающие смыслы и сделать из них тексты, которые можно будет разместить в прототип сайта. Также есть заполненный бриф на создание сайта.

Структура сайта:

1. Главная (в виде лендинга или одноэкранной страницы с баннером и кнопкой Записаться на бесплатное занятие)

2. Франшиза (в виде лендинга)

3. Адреса школ (карта с адресами школ; референс пришлю)

4. Методика (По возрастам также распределить,

Возраст: 3-5,5-6,6-7 . Три подкатегорий , как у чемпионики (референс пришлю))

5. Вопросы

6. Контакты

Текстовую основу пришлю заинтересовавшимся.

Готов выслушать ваши предложения, а также обязательно присылайте примеры ваших текстов и прототипа, если делали.