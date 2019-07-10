Копирайтер-прототипист

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт8 заявок308 просмотров

Для создания сайта нужен копирайтер, который умеет писать продающие тексты и сделать прототип.

Есть структура сайта (из каких разделов будет состоять сайт) и есть примерные тексты на сайт, в том числе для страницы Франшиза, которые нужно доработать/улучшить/добавить продающие смыслы и сделать из них тексты, которые можно будет разместить в прототип сайта. Также есть заполненный бриф на создание сайта.

Структура сайта:

1. Главная (в виде лендинга или одноэкранной страницы с баннером и кнопкой Записаться на бесплатное занятие)

2. Франшиза (в виде лендинга)

3. Адреса школ (карта с адресами школ; референс пришлю)

4. Методика (По возрастам также распределить,  

Возраст: 3-5,5-6,6-7 . Три подкатегорий , как у чемпионики (референс пришлю))

5. Вопросы

6. Контакты

Текстовую основу пришлю заинтересовавшимся.

Готов выслушать ваши предложения, а также обязательно присылайте примеры ваших текстов и прототипа, если делали.

6 лет назад
Gor-And
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продающий текст для сайта b2b компании в разделе партнёрство.

    $65

    Создать продающий текст для раздела партнёрствоТекст должен описывать, почему необходимо выбрать нашу компанию для сотрудничества, как стать партнёром.Подобрать качественные изображения из фотобанков (оплачиваю отдельно, вы мне ссылку, я покупаю)Подгонка текста под идеальное состояние до полного ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен продающий текст для посадочной страницы. Услуга -создание сайтов

    $20

    Нужен продающий, конвертирующий текст для лендинг пейдж. Мы занимаемся созданием сайтов в Узбекистане. Цены средние для этой индустрии.   Требования: Наличие опыта обязательноУмение убеждать

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка прототипа и написание текстов для Landing Page

    Нужно написать текста и разработать структуру Landing page, сделать прототип. тематика: изготовление и монтаж перегородок. в лендинге будет примерно 8-10 блоков.  разработку САЙТ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!! ТОЛЬКО ПРОТОТИПЫ!!! я веб-дизайнер, и иногда ...

    Продающие тексты8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 5 текстов

    $10

    Добрый день!Нужно написать 5 уникальных текстов на русском языке по 2000 знаков каждый на заданную тему. 1000 знаков = 60 руб.Проверка через сервис text.ru. Уникальность 90-100%В дальнейшем также постоянно заказ текстов.Данный заказ вне системы заказывать не ...

    Продающие тексты25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью 3-4к бзп

    $7

    Нужно написать продающую статью на тему Эмалированная кружка с фото. Ключи: эмалированная кружка, купить эмалированную кружку. Уникальность 100%, вода 30.

    Продающие тексты8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать продающую статью по ремонту фар

    Приветствую уважаемые вэб лансеры. Я занимаюсь ремонтом фар (только иномарок) в своем городе. Большое количество запросов в поисковике по "Покупке" (хочу выделить) новых фар, на своем сайте создали отдельную страничку, которая ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Текст мотивация на подписку

    Новостной паблик! Нужно написать текст , мотивацию на подписку. После которой человек будет получать нужный ему контент, который мы ему предоставим. Паблик на аудиторию 18-35 лет.

    Продающие тексты11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оформить портфолио и маркетинговые кейсы для ИТ компании

    Нам необходимо составить (текст, изображения) портфолио для площадки Upwork. Сейчас это выглядит так: https://www.upwork.com/o/companies/~01abb45f9d2416b5fa Ваша задача разместить 20 кейсов, которые мы делали. информацию и ссылки предоставлю

    Продающие тексты2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание прайс-листа для Hotline.ua

    Добрый день! Нужен человек для создания корректного прайс-листа, соответствующего всем требованиям hotline.ua.   Надо создать прайс-лист по условиям площадки Hotline.   И помочь разобраться в выставлении товара на Хотлайн и в последующем наполнение прайса.  ...

    Продающие тексты1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать продающий текст

    https://lionmebel.com Задача. На этом сайте представлена мебель, необходимо написать короткое описание (не более 400-500 знаков) к каждому изделию. Смотрите на картинку - придумываете текст (как-то так).

    Продающие тексты30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад