Создать продающий текст для раздела партнёрствоТекст должен описывать, почему необходимо выбрать нашу компанию для сотрудничества, как стать партнёром.Подобрать качественные изображения из фотобанков (оплачиваю отдельно, вы мне ссылку, я покупаю)Подгонка текста под идеальное состояние до полного ...
Копирайтер-прототипист
Для создания сайта нужен копирайтер, который умеет писать продающие тексты и сделать прототип.
Есть структура сайта (из каких разделов будет состоять сайт) и есть примерные тексты на сайт, в том числе для страницы Франшиза, которые нужно доработать/улучшить/добавить продающие смыслы и сделать из них тексты, которые можно будет разместить в прототип сайта. Также есть заполненный бриф на создание сайта.
Структура сайта:
1. Главная (в виде лендинга или одноэкранной страницы с баннером и кнопкой Записаться на бесплатное занятие)
2. Франшиза (в виде лендинга)
3. Адреса школ (карта с адресами школ; референс пришлю)
4. Методика (По возрастам также распределить,
Возраст: 3-5,5-6,6-7 . Три подкатегорий , как у чемпионики (референс пришлю))
5. Вопросы
6. Контакты
Текстовую основу пришлю заинтересовавшимся.
Готов выслушать ваши предложения, а также обязательно присылайте примеры ваших текстов и прототипа, если делали.
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